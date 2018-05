Spartanen overwinnen 27 obstakels SPARTACUS RUN LOKT 4.500 SPORTIEVELINGEN BEN CONAERTS

02 mei 2018

02u29 0 Boom De Spartacus Run, de meest spectaculaire hindernissenloop van het land, lokte gisteren zo'n 4.500 sportievelingen naar De Schorre. Zij moesten over een parcours van tien kilometer liefst 27 hindernissen overwinnen. Loodzwaar, jazeker, maar er viel gelukkig ook veel te genieten. "Al die mensen die je staan aan te moedigen: fantastisch."

Na de eerste dag, vorige zondag, was de Spartacus Run gisteren aan zijn tweede dag toe. Het parcours en de hindernissen waren hetzelfde gebleven, maar de gezichten aan de start waren nieuw. Met zo'n 4.500 waren ze, de sportievelingen die gisteren de meest spectaculaire hindernissenloop van het land probeerden te overwinnen. Over een glooiend parcours van tien kilometer lagen er 27 obstakels op hen te wachten, met vaak dreigende namen als 'The Wall', 'Cliffhanger' en 'The Jump'. 'Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan', was voor velen het motto. Gelukkig konden de deelnemers zich optrekken aan het goede weer en aan de massale steun van de vele toeschouwers. Boom blijkt nog altijd fan van Spartanen.





Ambiance

"Ik doe vijf à zes keer per jaar mee met een obstakelrun en de Spartacus Run is zeker een van de leukste", zegt Jeroen Cockaerts (24) uit Kortenberg, net na zijn heroïsche finish. "Dat heeft vooral te maken met de ambiance. Je hebt hier heel veel toeschouwers bij elkaar en dat maakt het iedere keer weer opnieuw een superervaring. Het meeste moeite had ik met de hindernissen in het water. Het is al bij al niet zo warm en als je dan in dat frisse water moet springen, snijdt dat de adem wel even af. Maar ik denk wel dat ik een goede tijd heb neergezet. Ik heb hier al twee keer de top tien gehaald en het zou mooi zijn als me dat opnieuw lukt. Het zou ook een opsteker zijn richting het Europees kampioenschap 'Obstacle Course Racing' in Denemarken, waar ik over twee maanden aan deelneem."





Hoogtepunt: spaghetti

Voor Jef Verdickt (56) uit Kontich en Dirk Evrard (55) uit Wilrijk - samen actief bij de Kontichse volleybalclub Kokaz - was het al hun vierde deelname aan de Spartacus Run. "Maar het is wel de zwaarste editie tot nog toe", vindt het duo. "Er zijn niet alleen meer hindernissen bijgekomen, het parcours lag er ook heel glad bij, waardoor het zeker in de afdalingen uitkijken was. Het voordeel was wel dat alle waterproeven in het tweede deel van het parcours waren gelegd. Dus ben je al wat warmgelopen tegen dat je het water in moet. Maar hoe leuk de Spartacus Run ook is, voor ons moet het hoogtepunt nog komen. Iemand van onze club woont in Rumst en het is een traditie geworden dat we daar na de Spartacus Run nog een spaghetti gaan eten. Daar kijken we al de hele dag naar uit. (lacht)"