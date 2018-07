Sociale onderneming Vlotter gaat Melkhuisje uitbaten 27 juli 2018

02u38 0 Boom De gemeente heeft na een lange zoektocht een nieuwe concessionaris gevonden voor het Melkhuisje. De sociale onderneming Vlotter - het vroegere IMSIR - zal er de uitbating voor haar rekening nemen. Op zaterdag 4 augustus opent de taverne in het park opnieuw de deuren.

"Met het buurthuis Boomkewies en het eetcafé Steencaycken zijn we al een tijdje met succes actief in de horeca", zegt Idriss Ibnou-Cheikh van Vlotter. "Het Melkhuisje is een mooie opportuniteit om ons netwerk in de horeca uit te breiden. Onze mensen zullen er instaan voor een eenvoudig drankenaanbod, aangevuld met ijsjes en snoepjes. Ook de toiletten zullen onder toezicht staan van ons personeel. In eerste instantie gaan we het Melkhuisje vijf dagen per week openhouden, met maandag en dinsdag als sluitingsdagen. Zo snel mogelijk willen we de uitbating uitbreiden tot zeven dagen op zeven."





Schepen Francis Sanchez (N-VA) is tevreden met de nieuwe samenwerking.





Tomorrowland

"Het is een lange zoektocht geweest, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we nu weer op het juiste spoor zitten. Hiermee krijgen de Bomenaars opnieuw de kans om in ons park iets te kunnen consumeren of gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen. We compenseren ook het feit dat de bezoekers van De Schorre nog een tijdje last zullen ondervinden van de afbraak van Tomorrowland. Dan is het gemeentelijke park met het Melkhuisje en de speeltuin een gedroomd alternatief voor gezinnen met kinderen. De concessie loopt al zeker tot het einde van dit jaar."





Het Melkhuisje is vanaf zaterdag 4 augustus open, minstens van 10 tot 18 uur.





(BCOR)