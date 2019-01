Sloop oud Chirolokaal van start Ben Conaerts

08 januari 2019

De sloop van het oude Chirogebouw in de Kerkstraat is vandaag goed en wel van start gegaan. De afbraakwerken zullen ongeveer een drietal weken in beslag nemen en volgens schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA) geen hinder veroorzaken voor de omwonenden.

Het gebouw vormde jarenlang de thuisbasis voor Chiro Jerubo, maar die was in 2015 genoodzaakt om te verhuizen. Sindsdien zet de Chiro haar werking verder in Terhagen, in het voormalige jeugdhuis ’t Soot in de Kamiel Huysmansstraat. De jeugdbeweging voelt er zich intussen helemaal thuis en telt alweer een vijftigtal leden.

In 2017 werd het leegstaande Chirogebouw in de Kerkstraat, samen met de parking, aangekocht door de gemeente voor een bedrag van 180.000 euro. “De omgeving van het lokaal en de doorgang ernaast waren uitgegroeid tot een kankerplek in Boom. Nu grijpen we de kans om de plek te fatsoeneren en het doorgangetje naar de Henri Spillemaeckersstraat weg te werken”, aldus Francis Sanchez.