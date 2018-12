Sloop Chirogebouw start op 7 januari Ben Conaerts

27 december 2018

14u52 0

Op maandag 7 januari wordt gestart met de sloop van het voormalige Chirogebouw in de Kerkstraat. De werken zullen een drietal weken in beslag nemen en geen hinder veroorzaken voor de omwonenden.

De afbraak kadert in de herwaarderingsplannen voor de vernieuwde Kerkstraat. “Het oude, leegstaande lokaal en vooral de doorgang ernaast zijn de voorbije jaren uitgegroeid tot een kankerplek in Boom”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “De gemeenteraad besliste in 2017 om de eigendom aan te kopen voor een bedrag van 180.000 euro. Dat geeft ons nu de kans om de plek te fatsoeneren en het doorgangetje naar de Henri Spillemaeckersstraat weg te werken.”