Slechts één toelating voor vuurwerk Ben Conaerts

26 december 2018

Het gemeentebestuur heeft slechts één toelating verleend om tijdens oud en nieuw vuurwerk af te steken. Intussen kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend voor dit jaar, dus is alle andere vuurwerk verboden. Wie vuurwerk afsteekt zonder toelating, riskeert een GAS-boete tot 350 euro.

Volgens de politiecodex is het verboden om knalsignalen of ontploffingen te veroorzaken die personen of dieren kunnen doen opschrikken of storend zijn voor de omwonenden. Hieronder vallen naast vuurwerk ook nog onder meer voetzoekers, knal- en rookbussen, feestgeschut en kanonschoten. Er kan enkel een uitzondering worden gemaakt met een schriftelijke toelating van het schepencollege.