Slang van één kilometer lang: 700 OLVI-leerlingen gaan met de fiets naar musical ‘40-45' Ben Conaerts

08 februari 2019

15u24 0 Boom Zo’n 700 leerlingen van OLVI Boom gingen vandaag kijken naar de musical ‘40-45’ in Puurs. Ze maakten de verplaatsing met de fiets om het klimaat niet te belasten.

Het was deze middag een opvallend beeld: ongeveer 700 leerlingen die een fietstocht maakten tussen Boom en Puurs. De leerlingen van het derde tot en met het zevende jaar van OLVI gingen namelijk kijken naar de spektakelmusical ‘40-45’ in Puurs. Maar in plaats van de bus te nemen, kropen de leerlingen op de fiets. “Vanuit ons gezondheidsbeleid engageren wij ons als school om zoveel mogelijk verplaatsingen te voet of met de fiets te doen”, zegt algemeen directeur Lucien Van Zwynsvoorde. “Aangezien het pop-uptheater van Studio 100 zich op fietsafstand van de school bevindt, was de keuze snel gemaakt: OLVI gaat met de fiets.”

De fietstocht werd mee in goede banen geleid door de agenten van de politiezone Rupel. “Zij werkten een volledig plan van aanpak uit om deze slang van ongeveer één kilometer lang veilig tot in Puurs en terug thuis te krijgen. Begeleidende leerkrachten kregen de nodigde tips mee, agenten begeleidden de tocht op de fiets, op de motor en in de auto en de collega’s van de politiezone Mechelen-Willebroek assisteerden op de gevaarlijke kruispunten. Alles werd dus in het werk gesteld opdat wij als echte ‘klimaatflandriens’ op pad zouden kunnen.”