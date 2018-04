Slachtoffer ongeval blijft wachten op gehandicaptenparkeerplaats 12 april 2018

02u54 0 Boom Jacolien van der Stout vraagt al geruime tijd om een gehandicaptenparkeerplaats voor haar dochter Indy (15), die het slachtoffer werd van een zwaar verkeersongeval. "Zodra ze een officiële gehandicaptenkaart heeft, lossen we dit op", reageert schepen van Parkeren Dany Bosteels.

Indy Schilperoord werd in januari 2014 het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval. Ze kwam onder een vrachtwagen terecht en kroop door het oog van de naald. Over een week gaat ze al voor de 32ste keer onder het mes. "Na zo'n operatie heeft ze veel pijn en is ze niet in staat zichzelf te verplaatsen", zegt mama Jacolien. "Zelf krijg ik haar ook niet meer opgetild. Dus heb ik bij de gemeente aangeklopt met de vraag of ze een gehandicaptenparkeerplaats wil voorzien. Maar we vinden vooralsnog geen gehoor." Intussen heeft ook PVDA al voor een oplossing gepleit. "In februari vroegen we aan al de democratische partijen om ervoor te zorgen dat er voor Indy een parkeerplaats zou komen. We kregen indirect de belofte dat dit spoedig in orde zou worden gebracht, maar vandaag is de parkeerplaats er nog altijd niet", zegt voorzitter Rudy Van Rompaey (PVDA).





"Ik heb die belofte alleszins nooit gedaan", reageert schepen van Parkeren Dany Bosteels (Open Vld). "Natuurlijk wil ik het probleem van deze mensen oplossen, maar we moeten dit zo objectief mogelijk behandelen. Daarom wachten we tot Indy een officiële gehandicaptenkaart heeft. Zodra dat in orde is, komt die parkeerplaats er meteen." (BCOR)