Sinterklaas krijgt warm onthaal

25 november 2018

Sinterklaas kwam zaterdag op bezoek in de Rupelstreek. Zowel in Hemiksem als in Boom kon zijn intrede op grote belangstelling rekenen.

Aan de Boomse Kaai stonden zaterdag honderden kinderen samen met hun ouders de heilige man op te wachten. De Sint en zijn gevolg arriveerden er naar jaarlijkse traditie met het schip ‘Vrouwe Nele’. Vervolgens namen de Sint en zijn Pieten plaats in een paardenkoets en maakten ze een tocht door het dorp richting het Feestpaleis.

Ook in Hemiksem kon de komst van de Sint op veel belangstelling rekenen. Na een tocht door de gemeente hield de goedheilig man halt in het Depot Deluxe, waar hij werd getrakteerd op mooie tekeningen en Sinterklaasliedjes. “Er zijn dit jaar véél minder stoute kinderen dan vorig jaar”, besloot de Sint tevreden.