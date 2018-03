Signalisatie Wandelnetwerk Rivierenland voltooid 15 maart 2018

02u33 0 Boom De terreinsignalisatie van het Wandelnetwerk Rivierenland, goed voor 360 kilometer aan wandelpaden, is afgerond. Gisteren werd het laatste infobord van het Wandelnetwerk Rivierenland officieel ingehuldigd op Noeveren.

Het Wandelnetwerk Rivierenland is een netwerk van 360 kilometer aan wandelpaden die elkaar kruisen met genummerde knooppunten. Onderweg kan je 38 infoborden vinden die fungeren als oriëntatiepunt en als duidingsbord rond unieke plekken, monumenten en industriële relicten. Het laatste bordje werd gisteren officieel ingehuldigd aan het steenbakkerijmuseum EMABB op Noeveren in Boom.





"In de toekomst komt het erop aan de bezoekers de weg te wijzen naar de juiste ingang, zodat de mobiliteit vlot verloopt en alle informatie voor de bezoeker aanwezig is", zegt gedeputeerde Rik Röttger. "Daarbij moeten we nadenken over welke onthaalpunten we precies in de markt willen zetten. In de loop van de komende maanden zijn er hierrond strategische gesprekken gepland met de verschillende gemeenten en de partners." (BCOR)