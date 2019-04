Shoppers vallen opnieuw in de prijzen Ben Conaerts

De gemeente heeft de prijzen van de maandelijks ‘Beleef Boom’-wedstrijd uitgereikt. Dat gebeurde in optiekzaak Lunettes-Lunettes in de Frans De Schutterlaan. Vijf mensen die in Boom kwamen shoppen, werden verrast met een mooie prijs. Vier van hen kregen een cadeaucheque ter waarde van 50 euro, die gebruikt kan worden in het Boomse handelscentrum. De hoofdprijs, een duodagticket voor Tomorrowland, is bestemd voor Jean Andries, die niet op de prijsuitreiking kon zijn.

Met ‘Beleef Boom’ wil de gemeente mensen stimuleren om naar Boom te komen. Wie aankopen doet in Boom, spaart automatisch tombolakansen. Elke maand worden er uit de shoppers enkele winnaars gekozen die een mooie prijs in de wacht slepen. Alle info is te vinden op de website www.beleefboom.be.