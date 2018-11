Seniorenweek pakt uit met bingonamiddag en bezoek aan wielermuseum Ben Conaerts

13 november 2018

Van 19 tot 25 november neemt de Seniorenadviesraad (SAR) deel aan de ‘Seniorenweek’. Er worden de hele week lang verschillende activiteiten aangeboden voor de senioren. Ook de plaatselijke seniorenverenigingen zelf organiseren die week open activiteiten waarop iedereen welkom is.

Zo kan je op dinsdag 20 november van 14 tot 17 uur gaan deelnemen aan een bingonamiddag in het Parochiaal Centrum in de Hoogstraat. Op woensdag 21 november zijn grootouders en hun kleinkinderen vanaf 14 uur uitgenodigd om samen gezelschapsspellen te komen spelen bij spellenzaak Joshua Tree Games.

Op donderdag 22 november staat er een wandeling gepland in De Schorre, inclusief een bezoek aan het wielermuseum Velodroom. Er wordt om 14 uur samengekomen beneden aan de lift bij brasserie De Schorre. Inschrijven hiervoor is gratis en kan tot 15 november via 03/880.18.91 of senioren@boom.be.