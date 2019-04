Senioren volgen AED- en reanimatieworkshop Ben Conaerts

05 april 2019

14u08 0 Boom Een tiental senioren heeft deze voormiddag in WZC Den Beuk deelgenomen aan een workshop AED en reanimatie van het Rode Kruis Boom-Rumst. De cursus kaderde in het project ‘Hartveilige gemeente’, waarmee men de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk wil maken.

“We willen onze senioren met de nodige basiskennis over AED en reanimatie de straat opsturen”, zegt Seniorenschepen Abdel El-Hajoutti (CD&V). “In vele gevallen kunnen enkele eenvoudige handelingen levens redden. Daarom heb ik samen met de Seniorenadviesraad het initiatief genomen om deze cursus te organiseren. Ook ons gemeentepersoneel volgt deze workshops en later zullen we de informatiesessie nog organiseren voor het brede publiek.”

Vorig jaar ondertekende Boom al de overeenkomst met het Rode Kruis Vlaanderen om een ‘Hartveilige gemeente’ te worden. “Een van de voorwaarden om die titel in de wacht te slepen, is om onze bevolking en ons personeel zoveel mogelijk op te leiden rond het gebruik van de AED-toestellen”, legt El-Hajoutti uit. “Een andere voorwaarde is om minstens één publiek AED-toestel te voorzien. Wij hebben er momenteel drie en in de loop van dit jaar komen er nog twee bij.”