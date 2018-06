Schuldenlast met een derde gedaald 23 juni 2018

De gemeenteraad heeft de jaarrekening van 2017 goedgekeurd. De cijfers ogen opnieuw erg gunstig: de jaarrekening sluit niet alleen met een positief exploitatieresultaat, de schuldenlast is deze legislatuur ook met één derde afgenomen.





"Begin 2013 kende onze gemeente een extreem hoge schuldenlast van 31 miljoen euro", zegt schepen van Financiën Linda Lauwers (N-VA). "Op 31 december 2017 was die al gedaald tot 23,3 miljoen euro. Per 31 december 2018 zal deze verder dalen naar 21 miljoen euro. Waar onze schuld per inwoner aan het begin van deze legislatuur nog 1.905 euro bedroeg, gaat het nu om 1.168 euro."





In vergelijking met de vorige legislatuur is de tanker volgens Lauwers duidelijk van koers veranderd. "We wilden met dit bestuur inzetten op twee basisprincipes: de belastingen voor de Bomenaar laten dalen en ruimte creëren voor noodzakelijk investeringen. Zo brengt de jaarlijkse evenemententaks, die onze inwoners niet treft, de gemeentekas 1.480.000 euro op. In 2017 waren we in staat de 'ziekenhuisbelasting' af te schaffen en de gemeentelijke opcentiemen naar 7,9 procent te laten zakken. Dat is het laagste niveau sinds 2000." (BCOR)