Schrijnwerkerij op Emabb-site wordt toeristische onthaalpoort Ben Conaerts

04 februari 2019

De vzw Kempens Landschap heeft een subsidie van 75.000 euro gekregen van de Provincie Antwerpen voor de inrichting van de oude schrijnwerkerij op de site van Emabb. Bedoeling is om van de schrijnwerkerij een toeristische onthaalpoort te maken tot het bezoekerscentrum, de wijk Noeveren en de Rupelstreek.

“We willen daar op Noeveren een infopunt creëren waar de individuele bezoeker terecht kan”, zegt Johan Van den Mooter van Kempens Landschap. “Enerzijds zal er toeristische informatie over de streek terug te vinden zijn. Anderzijds creëren we een historische introductie tot de schrijnwerkerij en de steenbakkerij zelf. Daarbij geven we een waardevolle leegstaande werkloods terug een functie ten dienste van de gemeenschap.”

Voor het zo ver is, moet echter eerst nog het karkas van het gebouw worden gerestaureerd. “De dossiers daarvoor zijn intussen ingediend”, zegt Van den Mooter. “We hopen daar dit jaar nog mee van start te kunnen gaan. De inrichting van het gebouw wordt wellicht iets voor het einde van 2020 of het begin van 2021.”