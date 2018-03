Schouwbrand zorgt voor opschudding 28 maart 2018

02u52 0

Een schouwbrand heeft gisteren voor wat opschudding gezorgd in de Overwinnigstraat in Boom. Het gaat om een beperkte schouwbrand waar twee woningen werden getroffen. Er vielen geen gewonden en niemand moest geëvacueerd worden. De brandweer deed wel een grondige controle naar de oorzaak brand. De oorzaak kon gisteren niet achterhaald worden.





Ook de politie kwam ter plaatsen om het beperkte verkeer in de doodlopende straat in goed banen te leiden. (NBA)