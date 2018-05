Schorretrappers kopen verkeerspark voor slechtzienden 18 mei 2018

Wielerclub WTC Schorretrappers en de vzw Eyes for the World hebben een mooi cadeau kunnen geven aan Visuele Revalidatie de Markgrave uit Antwerpen. Het gaat om een educatief verkeerspark dat specifiek gericht is naar slechtziende jongeren en volwassenen. De aankoopprijs van het park bedraagt 2.477 euro en werd vorig jaar ingezameld door WTC Schorretrappers tijdens hun jaarlijkse wielerweekend in Boom. In totaal schonken de recreatieve fietsers vorig jaar 5.200 euro aan de vzw Eyes for the World, waarvan deze schenking aan de Markgrave een onderdeel vormt. Dit jaar staat het wielerweekend van de Schorretrappers gepland op zaterdag 23 en zondag 24 juni. Ook deze keer gaat de opbrengst integraal naar de vzw Eyes for the World.





(BCOR)