Schorrestappers houden wandeltocht Ben Conaerts

22 november 2018

Wandelvereniging Schorrestappers organiseert op zondag 25 november de 21ste editie van zijn Aawe Kleiretocht. De wandeling leidt je langs de boorden van de Rupel naar het pittoreske Klein-Willebroek. Onderweg worden de natuurdomeinen van De Biezenweiden, het Broek De Naeyer en Hazewinkel aangedaan.

Je kan individueel vertrekken vanaf 8 uur tot 15 uur in het provinciaal recreatiedomein De Schorre en hebt de keuze uit afstanden van 7, 10, 15, 21 of 28 kilometer. Zowel in de startzaal als aan de rustposten kan je drank en eten kopen. Voor iedere wandelaar wordt bovendien een gratis jenever voorzien, zolang de voorraad strekt.

Deelname kost 1,5 euro. Kinderen onder de 12 jaar wandelen gratis mee.