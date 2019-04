Schorrestappers houden vijfde Kleiputtentocht Ben Conaerts

11 april 2019

De Boomse wandelclub Schorrestappers organiseert op zondag 14 april de vijfde editie van haar jaarlijkse Kleiputtentocht. Deelnemers hebben de keuze uit een wandeltraject van 4, 7, 9, 12, 14, 21 en 28 kilometer. Onderweg passeer je de boorden van de Rupel, de oude kleiputten en de ongerepte natuur in Boom, Rumst en omgeving.

Vertrekken kan tussen 7 en 15 uur in het provinciaal recreatiedomein De Schorre. Deelname kost 1,5 euro per persoon. Alle informatie is te vinden op de website www.wsvschorrestappers.be.