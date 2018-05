Schorremorrie pakt uit met meer dan 50 attracties 16 mei 2018

Het jaarlijkse kinderfestival Schorremorrie strijkt zondag opnieuw neer in De Schorre in Boom. Kinderen van 3 tot 12 jaar kunnen zich van 13 tot 18 uur komen uitleven op meer dan vijftig attracties.





De deltaweide wordt omgetoverd tot een speelparadijs met onder meer springkastelen, trampolines, volksspelen, ponyritjes en go-carts. Voor de allerkleinsten is er een aparte peutertuin met een ballenbad en springkastelen. Verder kan je met het hele gezin minigolf spelen of waterfietsen op de vijvers van het recreatiedomein.





Zoals gebruikelijk staan er ook een heel aantal workshops op het programma. Zo kan je een dromenvanger leren maken, enorme zeepbellen leren blazen, een afdruk nemen van je hand of alles te weten komen over uilen. Aan de stand van ATV kan je dan weer een knotsgek kapsel leren maken en dit vastleggen op een onvergetelijke foto.





De organisatie van Schorremorrie is in handen van De Schorre en de Gezinsbond. Rekening houdende met het succes van de voorbije edities worden er 5.000 bezoekers verwacht. Een ticket in voorverkoop kost 5 euro per persoon. Aan de kassa betaal je 2 euro meer. Kinderen tot en met 3 jaar mogen gratis mee komen spelen. Meer info is te vinden op de website www.deschorre.be.