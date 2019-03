Scholieren maken twee kortfilms en theaterstuk Ben Conaerts

20 maart 2019

14u57 0 Boom Een aantal scholieren van de Willebroekse en Boomse secundaire scholen hebben twee kortfilms en een theaterstuk gemaakt. Dat gebeurde in het kader van een taalproject. Op zaterdag 23 maart worden de resultaten voor het eerst publiek vertoond.

Zeven woensdagnamiddagen lang kwamen enkele scholieren van de Willebroekse en Boomse secundaire scholen samen voor een film- en theaterproject. De jongeren zorgden zelf voor het volledige scenario, de regie, de opnames en het acteerwerk. Vanuit de verschillende scholen zetten leerkrachten hun schouders mee onder het project. De gemeente Willebroek, de gemeente Boom en het Lokaal Overlegplatform zorgden voor de financiële ondersteuning.

Tijdens het traject konden de jongeren op een leuke manier de Nederlandse taal oefenen, kregen ze verantwoordelijkheid en oefenden ze om samen te werken. Dat resulteerde in een uniek theaterstuk en twee geslaagde kortfilms, die op zaterdag 23 maart voor het eerst publiek worden vertoond. De première vindt plaats 19.00 uur in CC De Steiger in Boom.