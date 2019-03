Scholieren gaan in debat met lokale politici Ben Conaerts

26 maart 2019

De raadzaal van het gemeentehuis werd vanavond even ingenomen door een vijfentwintigtal jongeren van het OLVI en het Atheneum Boom. Zij gingen in debat met een aantal lokale politici over het thema ‘machtsverhoudingen’. Sven Cools (Groen), Tom Dewandelaere (CD&V), Andy Janssens (Boom één) en Hans Verreyt (VB) werden door de scholieren het vuur aan de schenen gelegd. Dat gebeurde in het kader van KRAS, een schooloverschrijdend discussie- en rollenspel voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs.

Aan het debat is een flinke voorbereiding voorafgegaan. Al sinds september kwamen de jongeren samen om zich te verdiepen in de machtsverhoudingen bij de overheid, bedrijven en burgers. Door middel van drie rollenspellen leerden ze alle meningen en nuances te begrijpen en kregen ze meer inzicht in het thema.

Op vrijdag 3 mei gaan de jongeren nog een stapje verder en worden ze verwacht in het Vlaams en federaal parlement in Brussel. Daar mogen ze samen met jongens en meisjes uit heel Vlaanderen en Brussel de politici gaan adviseren over hun beleid rond machtsverhoudingen en krijgen ze de kans om hun onversneden mening op de wereld los te laten.