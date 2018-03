Schoenwinkel breidt uit met kinderafdeling aan overkant van de straat 02 maart 2018

02u59 0 Boom Nog geen jaar na de opening gaat Schoenen Jules, de enige schoenwinkel van Boom al uitbreiden. Morgen opent zaakvoerder Jules Deleersnijder (23), vlak tegenover zijn huidige zaak, Schoenen Jules Kids.

Bij Schoenen Jules, dat in mei vorig jaar de deuren opende, ligt de klemtoon op grote schoenmaten. Maar veel klanten met grote voeten hoopten er om in één klap ook schoenen te vinden voor hun kinderen. Dus kwam zaakvoerder Jules Deleersnijder op het idee om zijn schoenwinkel uit te breiden met een kinderafdeling.





"Alleen zaten we met het probleem dat daar in onze huidige zaak geen ruimte voor was. Maar toen het pand aan de overkant van de straat, op Hoogstraat 8, te koop kwam te staan, leek dat de ideale oplossing. We hebben het pand gekocht en ingericht als kinderschoenwinkel", zegt Jules.





"Bij Schoenen Jules Kids hebben we zelfs schoenen voor de kleinste stappertjes, vanaf maat 18. We houden de prijzen bovendien laag, want een kind groeit snel en dus worden kinderschoenen snel te klein", aldus Jules, die morgen en overmorgen al meteen uitpakt met een feestelijk openingsweekend boordevol kinderanimatie. Alle info is te vinden op de website www.schoenenjules.be. (BCOR)