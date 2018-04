Schilderes stelt tentoon op de Kaai 13 april 2018

De schilderijen van de Rumstse kunstenares Maddy Van den Steen zijn momenteel te bekijken in de etalages onder de wandelesplanade van de Kaai. De tentoonstelling blijft er staan tot en met 24 juni 2018. "Ik heb altijd al het verlangen gehad om creatief bezig te zijn", zegt Van den Steen. "Mijn zoektocht begon met aquarel, maar al gauw ging ik me toeleggen op olieverf. Ik probeer voortdurend te experimenteren en te spelen met lijnen, tinten en textuur. De lagen van de schilderijen worden opgebouwd met penseel of palet." (BCOR)