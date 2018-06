Schepen krijgt tweede plaats op N-VA-provincielijst 08 juni 2018

02u44 0

Schepen van Financiën Linda Lauwers heeft de tweede plaats toegewezen gekregen op de provincielijst van N-VA. Ze staat daarmee net onder lijsttrekker en huidig gedeputeerde Luk Lemmens. "Voor de Rupelstreek is de vertegenwoordiging van N-VA op provinciaal niveau van groot belang", zegt Johan Van Limbergen, voorzitter van N-VA Boom. "Onder meer inzake De Schorre, de PTS, mobiliteit en de uitrol van de fietsostrades is de provincie een belangrijke speler. De ervaring die Linda Lauwers de afgelopen zes jaar heeft opgebouwd, zal ongetwijfeld een meerwaarde zijn voor de provincieraad. We zijn trots op haar en zullen haar vanuit onze afdeling voor 100 procent steunen."