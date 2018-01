Schepen is bevoegdheden kwijt POLITIEKE SOAP IN GEMEENTERAAD BLIJFT MAAR DUREN BEN CONAERTS

22 januari 2018

02u24 0 Boom Schepen Ils Blommaerts (onafhankelijk) werd door het college gestript van haar bevoegdheden. "Ze heeft 5 jaar lang met haar bevoegdheden niets gedaan", zegt burgemeester Jeroen Baert. Maar aan ontslag nemen denkt ze niet. "Ze willen me te graag weg en dat gun ik hen niet."

Het college heeft beslist de bevoegdheden van schepen Ils Blommaerts te herverdelen. Linda Lauwers (N-VA) staat voortaan in voor ICT, Inge De Ridder (N-VA) heeft Onderwijs overgenomen en burgemeester Jeroen Baert (N-VA) is nu ook bevoegd voor Feestelijkheden en Lokale Economie. Pittig detail: Blommaerts maakte in het begin van deze legislatuur zelf nog deel uit van de N-VA-fractie, maar zetelt sinds de gemeenteraad van oktober vorig jaar als onafhankelijke. Haar positie in het schepencollege staat al langer ter discussie.





Mantel der liefde

"Schepen Blommaerts komt al een hele tijd niet meer naar het schepencollege", legt Baert uit. "Het blijkt voor haar niet mogelijk om de collegezittingen bij te wonen. Maar dat kan je niet blijven hardmaken. Je hebt een mandaat, dan moet je ook je engagement nakomen. Eigenlijk werken we in Boom al vijf jaar met een schepen minder. Schepen Blommaerts heeft haar bevoegdheden nooit terdege uitgeoefend. We hebben al die jaren met onze ploeg de gaten die zij heeft laten vallen met de mantel der liefde moeten bedekken. Ze had al eerder de eer aan zichzelf moeten houden, maar ze kiest ervoor om aan te blijven en 2.000 euro netto per maand te verdienen om niets te doen. Haar mandaat afnemen kunnen we niet, dus hebben we ons geëngageerd om haar bevoegdheden te herverdelen."





Frustrerend

"Eigenlijk verandert er in de praktijk niets", reageert Ils Blommaerts. "Het college heeft met mijn bevoegdheden altijd al gedaan wat het wilde. Alleen als er iets misliep, moest ik het komen uitleggen. Nu staat het dus zwart op wit dat ik geen bevoegdheden meer heb. Ik vind het jammer, want ik was me graag nog blijven inzetten voor een aantal zaken. Maar ik ben al van in het begin tegengewerkt en buitenspel gezet. Ik heb bij de start van deze legislatuur op maandag en vrijdag politiek verlof opgenomen. Als je dan merkt dat een aantal belangrijke vergaderingen uitgerekend op dinsdag, woensdag en donderdag worden gepland, is dat heel frustrerend. Wat zat ik daar dan nog te doen? Toen ik de kans kreeg om voltijds te gaan werken, heb ik tot twee keer toe mijn ontslag aangeboden als schepen. Telkens is dat geweigerd: men wou de rit samen uitrijden. Nu denk ik er niet aan om mijn ontslag aan te bieden. Ze willen me te graag weg en dat gun ik hen niet. Ik heb er trouwens niet zelf voor gekozen om zonder bevoegdheden te vallen. Ik blijf zeker niet zitten voor de centen, al zal ik de perceptie wel tegen hebben. Maar ik ga er niet van wakker liggen. Voor mij is de politiek na deze legislatuur definitief voorbij. Ik ben te eerlijk om politieke spelletjes te spelen."





Burgemeester Baert ontkent dat de schepen in het verleden haar ontslag heeft aangeboden. "Daar is sprake van geweest, maar ze heeft het nooit effectief ingediend", benadrukt hij. "Maar ik begrijp niet waarom ze dan nu niet de eer aan zichzelf houdt. Ze heeft geen bevoegdheden meer, ze zit er nog enkel om de centen op te strijken. Als ze dan toch schepen wil blijven voor een andere reden dan de centen, dan moet ze haar wedde maar afstaan."