Samenaankoop voor EHBO-materiaal 22 maart 2018

Het gemeentebestuur gaat een samenaankoop organiseren voor de aankoop van EHBO-materiaal voor de jeugd- en sportverenigingen. "Vermits al deze verenigingen hetzelfde materiaal nodig hebben, kunnen we perfect met zo'n samenaankoop werken", zegt schepen van Jeugd Francis Sanchez. "De gemeente is ook bereid om tussen te komen in de kosten voor een bedrag van 200 euro." Oppositieraadslid Peter De Ridder (Boom één) stelde voor om ook andere Boomse verenigingen deel te laten uitmaken van het project. "Alle verenigingen zijn verplicht om een EHBO-kit te hebben. Bovendien zou het de samenaankoop interessanter maken als er meer verenigingen bij betrokken worden."





"Het verschil is dat jeugd- en sportverenigingen door de aard van hun activiteiten vaker van de EHBO-kit gebruik moeten maken", reageert schepen van Sport Kris Van Hoeck. "We zullen peilen of er nog andere verenigingen willen participeren, maar dan willen we er geen subsidiebedrag aan vastknopen."