Rupeltunnel drie nachten onderbroken

Van dinsdag 9 tot vrijdag 12 januari wordt er gewerkt in de Rupeltunnel in Boom. Het gaat om periodieke onderhoudswerken die worden uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden, vinden de werken 's avonds en 's nachts plaats, tussen 20 en 6 uur. Tijdens de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 januari wordt er gewerkt in de tunnelkoker richting Antwerpen, van woensdag 10 op donderdag 11 januari in de tunnelkoker richting Antwerpen, en tijdens de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 januari in de koker richting Brussel. Tijdens de werken wordt telkens de betrokken tunnelkoker afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid via het centrum van Boom. (BCOR)