Rupelstreek geteisterd door overvaller: derde (poging) overval in een week NBA

05 januari 2019

19u56 0 Boom Een apotheek op de Antwerpsestraat in Boom heeft zaterdagnamiddag een overvaller over de vloer gehad. Het is al de derde keer deze week dat een overvaller wil toeslaan.

Het is rond 16 uur dat een apotheker in Boom een overvaller over de vloer kreeg. “De man bedreigde de apotheker met een mes maar hij zei verder niets. Hij heeft uiteindelijk de benen genomen en hij is gaan lopen zonder buit. We hebben nog met extra ploegen uit andere zones gezocht maar zonder resultaat”, zegt Veronique Wegge, woordvoerder voor de politiezone Rupel.

Het is al de derde keer dat er een overval in dezelfde buurt plaats vindt. Begin deze week werd een kapper overvallen waar wel buit gemaakt kon worden en eergisteren werd nog een kapper in de Kruiskenlei overvallen, daar verweerde de kapster zich hevig en kon de overvaller geen buit maken.

“Het is nog te vroeg om te bevestigen, verder onderzoek moet dat uitwijzen, maar we hebben een sterk vermoeden dat het inderdaad om dezelfde dader gaat.”