Rupelstreek decor voor jeugdboek NEDERLANDSE AUTEUR BASEERT ZICH OP VERHAAL VAN HAAR OMA BEN CONAERTS

08 juni 2018

02u44 0 Boom Het jongste boek van de bekende jeugdschrijfster Inez van Loon speelt zich af tegen een opvallend decor: de Rupelstreek anno 1900. Daar situeert ze het verhaal van een jong meisje dat moet werken in de steenbakkerijen. "Het is het verhaal van mijn grootmoeder - en van alle kinderen ter wereld die het slachtoffer zijn van kinderarbeid."

De steenbakkerijen in Boom vormden in het verleden al de setting voor onder meer het boek 'De Klinkaart' van Piet Van Aken en de strip 'De Hellegathonden' van Suske en Wiske. Met 'Mathilde, ik kom je halen' wordt er nu opnieuw een roman aan dat lijstje toegevoegd. Jeugdschrijfster Inez van Loon - zelf een Amsterdamse - baseerde zich deels op het verhaal van haar eigen grootmoeder, Mathilde Van Ballart. "Zij woonde in Boom en moest als klein meisje anno 1900 op een steenbakkerij werken. Ik heb met haar nooit over haar werk gesproken, maar als kind klom ik altijd met een schriftje op de schoot van mijn grootvader om hem over vroeger te interviewen. Hij vertelde mij hoe Mathilde door familieomstandigheden op een geleeg terechtkwam en daar met zware stenen moest sjouwen. Dat verhaal is altijd in mijn achterhoofd blijven spelen, maar ik heb me lang afgevraagd of het wel geschikt zou zijn voor kinderen. Maar uiteindelijk dacht ik: als dit de realiteit was, waarom zou ik er dan niet over schrijven?"





15u per dag werken

Anderhalf jaar lang verdiepte de schrijfster zich in het steenbakkersleven in de Rupelstreek. Meer dan eens kwam ze echter in een doodlopend straatje terecht. "Aanvankelijk wilde ik me meer vasthouden aan het verhaal van mijn grootmoeder, maar het bleek te moeilijk om alle nodige informatie te pakken te krijgen. Dus heb ik beslist haar verhaal los te laten en mezelf als schrijfster meer vrijheid te gunnen. Toen ik voor mijn boek op bezoek ben gegaan in het steenbakkerijmuseum EMABB in Boom, heb ik een beeld gekregen van hoe schrijnend de situatie moet zijn geweest. Jongens en meisjes vanaf vijf, zes jaar moesten vijftien uur per dag ontzettend zwaar werk verrichten in vreselijke omstandigheden. Eens ze op de steenbakkerij terechtkwamen, was hun levenslot eigenlijk al definitief bezegeld." Ondanks de miserie op de steenbakkerijen heeft van Loon geprobeerd om het boek niet te donker laten worden. "Zo hard als 'De Klinkaart' mocht het absoluut niet worden", glimlacht ze. "Ik heb het dus op zo'n manier geschreven dat kinderen er achteraf niet wakker van zullen liggen, dat het voor hen niet te zwaar wordt."





'Mathilde, ik kom je halen' kost 15,95 euro en ligt nu in de boekhandel.