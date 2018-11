Rupelbrug is helemaal ingepakt voor werken Ben Conaerts

08 november 2018

13u45

De werkzaamheden aan de Baanbrug tussen Boom en Willebroek leveren een opvallend beeld op: een brug die volledig is ingepakt met witte doeken.

“De maatregel dient een dubbel doel”, zegt Carolien Peelaerts van nv De Vlaamse Waterweg, opdrachtgever van de werken. “Enerzijds houdt het doek het stof tegen, anderzijds zorgt het ervoor dat de werknemers beschut staan tegen wind en vocht.”

Intussen is de aannemer nog volop de brug onder handen aan het nemen. “Er is ontdekt dat er extra herstelwerken nodig zijn aan de onderliggende structuren. Pas met het openleggen van de brug, is dat aan het licht gekomen. Daar wordt nu aan gewerkt”, aldus Peelaerts.

Vermits het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bezig is met de werken aan de Frans De Schutterlaan in Boom, zal het sowieso nog zeker tot eind februari 2019 duren vooraleer de brug weer berijdbaar zal zijn.