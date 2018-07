Rupelbrug gaat tijdelijk weer open 17 juli 2018

02u25 0 Boom De Rupelbrug, die al ruim een maand is afgesloten, gaat vanaf morgen speciaal voor Tomorrowland tijdelijk weer open. Nog tot 30 juli kan alle verkeer er in beide richtingen passeren.

Wegens renovatiewerken is de baanbrug over de Rupel al sinds 7 juli afgesloten. Daardoor moeten auto's en vrachtwagens rondrijden via de Rupeltunnel of via de afrit Ooievaarsnet. Maar omdat de komende dagen voor Tomorrowland duizenden festivalgangers toestromen in Boom, wordt de brug tijdelijk weer even opengezet om verkeersproblemen te vermijden. Tot en met maandag 30 juli blijft de brug opnieuw toegankelijk in beide richtingen. Er geldt wel een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur.





"Het grootste deel van de waterdichting van de brug is intussen vernieuwd en de twee onderlagen van het asfalt zijn geplaatst", zegt Carolien Peelaerts van De Vlaamse Waterweg nv. "De aannemer gaat nu verder met het zandstralen en schilderen van de stalen structuur. Daarbij zullen de arbeiders werken vanop een hangende stelling, die mee trilt en beweegt met het brugdek. Voor de veiligheid en het comfort van de arbeiders vragen we dan ook aan bestuurders hun snelheid te matigen tot 30 kilometer per uur."





Fietsers en voetgangers kunnen in twee richtingen op één pad, aan de kant van de Boomse kaai, over de brug. Ze worden wel gevraagd de oversteek te voet te doen, met de fiets aan de hand. Het veer tussen Boom en Klein-Willebroek, dat de voorbije weken werkte met uitgebreide bedieningstijden, valt in deze fase weer even terug op het reguliere zomerregime. Na 30 juli gaan de werken een nieuwe fase in en wordt de Rupelbrug opnieuw afgesloten. De werkzaamheden duren nog tot eind november. (BCOR)