Rupel Hobby Club houdt nationale postzegelbeurs Ben Conaerts

13 maart 2019

De Koninklijke Rupel Hobby Club organiseert op zondag 17 maart een nationale postzegelbeurs. Iedereen die postzegels, postwaardestukken, postkaarten of telekaarten verzamelt en wil ruilen, kan er terecht. Tussendoor kan je iets drinken of een broodje eten in de cafetaria.

De beurs vindt plaats van 9 tot 15 uur in zaal Pertsgad in Boom. De toegang is gratis en er is gratis parking op wandelafstand.