Rupel Boom houdt twintigste Paasstage 13 maart 2018

Voetbalclub Rupel Boom organiseert tijdens de paasvakantie haar jaarlijkse voetbalstage voor kinderen van 5 tot 17 jaar. De paasstage is aan haar twintigste editie toe en vindt plaats op maandag 9, dinsdag 10, donderdag 12 en vrijdag 13 april. Op woensdag 11 april wordt een rustdag ingelast, met een bezoek aan een eersteklasser. "De stage zal deze keer nog professioneler worden aangepakt, mede dankzij de samenwerking met de Jako Soccer Academy", zegt jeugdvoorzitter Jos Hosteaux. "Deze voetbalacademie werkt samen met gerenommeerde ex-voetballers uit de eerste nationale, met een lange ervaring in het geven van stages. We zijn dan ook blij dat zij er samen met onze gemotiveerde trainers een topevenement van willen maken." Voetballers die willen deelnemen, betalen 150 euro. Alle info is te vinden op de website www.rupelboomfc.be. (BCOR)