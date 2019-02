Rupel Boom hoopt op kunstgrasvelden (en samenwerking met Beerschot Wilrijk) Gemeente wil investeren, maar stelt wel haar voorwaarden Ben Conaerts

05 februari 2019

15u07 0 Boom Rupel Boom wil een samenwerking aangaan met Beerschot Wilrijk. In het kader daarvan is de gemeente bereid om te investeren in nieuwe kunstgrasvelden en verlichting op het trainingscomplex De Schomme. “Maar we stellen wel de voorwaarde dat de club haar eigenheid behoudt”, aldus burgemeester Jeroen Baert (N-VA).

Dat Rupel Boom al enkele jaren op financieel vlak in moeilijk vaarwater verkeert, is geen geheim. Een samenwerking met een sterkere partner als Beerschot Wilrijk zou de club meer financiële ademruimte geven. Er is onder meer sprake van een nieuw jeugdbeleidsplan waarbij de jeugdwerking van beide clubs nauwer gaan samenwerken en samen gaan trainen. In het kader van de overeenkomst heeft de gemeente de intentie om te investeren in de infrastructuur op het trainingscomplex De Schomme. Het gaat om vijf nieuwe kunstgrasvelden, ter vervanging van twee grote terreinen en drie duiveltjesterreinen, en nieuwe veldverlichting.

64.000 euro minder per jaar

“De kost van de velden en verlichting wordt geraamd op zo’n 905.000 euro, exclusief btw”, zegt schepen van Sport Kris Van Hoeck (CD&V). “De kost voor de gemeente voor het onderhoud en de regeneratie zou na de aanleg van het kunstgras wel met 64.000 euro per jaar dalen. De club zelf zou namelijk voortaan het onderhoud van de velden voor eigen rekening willen nemen. We hebben de voorbije twee decennia altijd veel belang gehecht aan een goede jeugdsportwerking en hebben steeds de werking van Rupel Boom ondersteund, onder meer door de realisatie van De Schomme. We willen deze ondersteuning wel degelijk, maar goed afgelijnd verderzetten.”

Als wij de investering doen in de terreinen en de verlichting, staan daar keiharde voorwaarden tegenover. Voor ons is in de eerste plaats belangrijk om de kleuren en de naam van de club te behouden én om garanties te krijgen over de jeugdwerking Burgemeester Jeroen Baert

De voorbije gemeenteraad werd alvast de intentieverklaring ondertekend. Al uitte Hans Verreyt (VB) wel zijn bedenkingen over de samenwerking met Beerschot Wilrijk. “Onze voetbalclub komt hiermee in handen van de eigenaars van Beerschot Wilrijk, onder meer een Saoedische prins. Die man heeft geen enkele band met Boom en zou sneller verdwenen kunnen zijn dan je denkt. Ik vind het ook jammer dat we geen garanties krijgen over de naam en de clubkleuren. Die zijn belangrijk en moeten behouden blijven. Maar ik begrijp dat dit voor de club de laatste strohalm is om te kunnen overleven.”

Intentieverklaring

“We willen meewerken aan de plannen van de club, maar bouwen in deze intentieverklaring wel duidelijk een aantal opschortende voorwaarden in”, reageert burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Als wij de investering doen in de terreinen en de verlichting, staan daar keiharde voorwaarden tegenover. Voor ons is in de eerste plaats belangrijk om de kleuren en de naam van de club te behouden én om garanties te krijgen over de jeugdwerking. Rupel Boom heeft een van de beste jeugdwerkingen van het land en die moet blijven wat ze is. Als dat niet kan, gaat het voor ons niet door.”