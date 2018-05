Ruil- en koopbeurs voor goed doel 30 mei 2018

Verzamelaar Guy Apers organiseert op zaterdag 2 juni een ruil- en koopbeurs in de voetbalkantine van het trainingscomplex De Schomme in de Schommelei. Van 11 tot 17 uur kan je daar terecht om onder meer stickers van Panini en postzegels te ruilen en te kopen. Er zijn die dag ter plaatse ook allerhande dranken en snacks te verkrijgen. Wie wil deelnemen aan de ruil- en koopbeurs, kan een tafel huren aan 1 euro. Van de veertig beschikbare tafels zijn er op dit moment nog acht vrij. De opbrengst van de huur is bestemd voor het therapeutische zwembad Dolfijntje in Willebroek. Inschrijven kan bij Guy Apers via guy.apers.rupelboom@telenet.be of tel. 0472/40.76.60.