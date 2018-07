Rugstreeppad stelt het goed 18 juli 2018

Enkele jaren geleden werd in de omgeving van De Schorre de rugstreeppad gespot. Vermits het diertje Europees beschermd is, moest Tomorrowland rekening houden met haar aanwezigheid. "In samenspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos werd op veilige afstand van de festivalsite een nieuwe plek gevonden voor de rugstreeppad. De verhuis heeft zijn vruchten afgeworpen, want sindsdien is de populatie van de pad liefst vijf keer groter geworden", aldus de festivalorganisatie. (BCOR)