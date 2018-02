Rijwoning deels uitgebrand 13 februari 2018

02u43 0

Een woning in de Advokaatstraat is gisterochtend getroffen door een hevige brand en is onbewoonbaar verklaard. Het vuur ontstond rond vijf uur om een nog onbekende reden op het gelijkvloers van de rijwoning. De enige bewoner werd wakker van het geluid en haastte zich de woning uit. Hij bleef ongedeerd en sloeg alarm bij de buren, die de brandweer verwittigden. Toen die arriveerde, was de brand al uitslaand. "Het gelijkvloers hebben we niet meer kunnen redden", klinkt het bij de brandweer. "Maar we hebben ervoor kunnen zorgen dat het vuur niet oversloeg naar de aanpalende woningen en de andere verdiepingen." (BSB)