Resto à l'Eau krijgt tweede editie, met Dagny Ros 07 maart 2018

02u30 0 Boom Het culinaire festival Resto à l'Eau van de vzw Kaaimannen krijgt een tweede editie. Na Bart De Pooter van tweesterrenrestaurant Pastorale, wordt deze keer de bekende Ijslandse chef Dagny Ros Asmundsdottir het uithangbord van het evenement.

Na het succes van de eerste editie vorig jaar kon het niet anders dan dat Resto à l'Eau een vervolg zou krijgen. De tweede editie staat gepland voor vrijdag 15 juni, opnieuw aan de vooravond van het theaterfestival Theater aan Twater. De formule blijft dezelfde: een aantal Boomse horecazaken verzamelen aan de Rupelkade en bieden er twee topgerechtjes aan. "Vorig jaar was Resto à l'eau al weken op voorhand uitverkocht en hebben de deelnemende restaurants aan het evenement een heleboel vaste klanten overgehouden. Daarom komt er nu een tweede editie", zegt Peter De Ridder van de vzw Kaaimannen.





IJsland

Een aantal plaatselijke horecazaken heeft intussen al toegezegd: Trattoria Kaai, De Tuin van de Kleine Chef, Den Boom en Salpicon. Daar komen nog twee à drie namen bij, onder wie twee absolute verrassingen. Uithangbord van het evenement wordt Dagny Ros Asmundsdottir, een bekende Ijslandse chef die al tien jaar in Antwerpen woont. "Vorig jaar hadden we met Bart De Pooter een prima gastheer, maar het was van meet af aan de bedoeling om ieder jaar een nieuwe gastheer of -vrouw te kiezen. Met Dagny Ros hebben we nu opnieuw een topper kunnen strikken. Ze is regelmatig te zien op tv en is auteur van twee kookboeken. Op Resto à l'Eau brengt ze een Ijslands topgerecht en een dessert", aldus De Ridder.





Wachtlijst

Wie er op vrijdag 15 juni bij wil zijn, moet net als vorig jaar vooraf een voucher kopen in een van de deelnemende horecazaken. Die kost 40 euro en geeft recht op een menu van zes gerechtjes naar keuze. Gezien het evenement vorig jaar snel was uitverkocht, leggen de deelnemende restaurants nu al wachtlijsten aan. (BCOR)