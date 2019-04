Resto à l’Eau krijgt derde editie, met Dominique Persoone als uithangbord Ben Conaerts

05 april 2019

16u43 0 Boom De vzw Kaaimannen heeft de derde editie van zijn culinaire festival Resto à l’Eau voorgesteld. Na Bart De Pooter en Dagny Ros Asmundsdottir wordt deze keer Dominique Persoone het uithangbord van het evenement. Verder hebben vijf Boomse restaurant hun medewerking al toegezegd.

Na het succes van de eerste twee jaren kon het niet anders dan dat Resto à l’eau een derde editie zou krijgen. Die staat gepland voor vrijdag 21 juni, opnieuw aan de vooravond van het theaterfestival Theater aan Twater. De formule blijft dezelfde: een aantal Boomse horecazaken strijken neer op de Heldenplaats aan de Kaai en bieden er elk twee topgerechtjes aan. “Met Resto à l’Eau willen we de horeca-uitbaters uit Boom eens in het zonnetje zetten”, zegt Peter De Ridder van de vzw Kaaimannen. “De voorbije twee edities waren telkens uitverkocht, dus het is duidelijk dat het publiek ons evenement weet te smaken. Letterlijk en figuurlijk.”

Vijf plaatselijke zaken hebben hun aanwezigheid intussen al toegezegd: Trattoria Kaai, De Tuin van de Kleine Chef, Den Boom en Salpicon. Daar komen nog twee namen bij, die voorlopig nog even geheim worden gehouden. Hét uithangbord van het evenement wordt de bekende West-Vlaamse chocolatier Dominique Persoone. “De voorbije edities hadden we met Bart De Pooter en Dagny Ros Asmundsdottir al een bekende gastheer en bekende gastvrouw weten te strikken. Dominique Persoone is een mooie nieuwkomer in ons lijstje. Hij zal net als zijn voorgangers op Resto à l’Eau twee gerechtjes komen aanbieden”, aldus De Ridder.

“Na zoveel jaar Tomorrowland had ik gezegd dat ik nooit meer naar Boom zou komen, maar het kan dus verkeren”, lacht Persoone. “Eten is een belangrijk sociaal gebeuren, het brengt mensen samen. Een chef-kok zit meestal wat opgesloten in zijn keuken, maar op een evenement als Resto à l’Eau kan hij ook eens onder de mensen komen. Ik ga me voor mijn gerechtjes laten inspireren door de locatie aan het water. Ik bereid een hoofdgerecht met pureeaardappel, een coulis van paprika en een stukje heerlijk gekruide zalm. Als dessert maak ik iets met bloedzuring, zure appel en – uiteraard – chocolade.”

Ook Bert Viroux, chef-kok van restaurant Den Boom, telt al af naar vrijdag 21 juni. Hij is al betrokken sinds de eerste editie van Resto à l’Eau en zal ook straks weer van de partij zijn. “Het is altijd weer plezant om met mijn collega’s uit Boom samen te zijn”, zegt hij. “Bovendien helpt Resto à l’Eau ons om onze naambekendheid nog wat te vergroten. Want hoewel we al zestien jaar open zijn in Boom, zijn er hier nog altijd mensen die niet van ons bestaan afweten. Dus we kijken ernaar uit om iedereen eens te laten proeven van wat onze zaak te bieden heeft. Als we voor het derde jaar op rij ook de weergoden aan onze kant krijgen, wordt het zeker weer een topeditie.”

De vouchers voor Resto à l’Eau zijn nu al te bestellen in de deelnemende restaurants. Een voucher geeft recht op zes gerechtjes in totaal en kost 40 euro per stuk.