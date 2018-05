Resto à l'eau heeft affiche compleet 17 mei 2018

Resto à l'eau, het culinaire evenement van de vzw Kaaimannen, heeft de lijst van de deelnemende restaurants afgerond. Trattoria Kaai, Salpicon, Den Boom, Thai Lounge, De Tuin van de Kleine Chef, Beukenhof en het verrassingsrestaurant Du Cirque zullen op vrijdag 15 juni twee gerechtjes aan de man brengen.





Eerder was al bekend dat de bekende tv-chef Dagny Ros Asmundsdottir deze editie de gastvrouw is. "We hebben de 'fine fleur' van de Boomse horeca kunnen verzamelen", zegt Peter De Ridder, voorzitter van de vzw Kaaimannen.





"Live jazzmuziek en een stijlvolle aankleding maken het plaatje compleet. Met Resto à l'eau willen we geen foodtruckfestival zijn, maar een echt culinair feest door de eigen Boomse horeca. Later dit jaar willen we nog een evenement opstarten met Boomse cafés. Boom heeft zoveel te bieden en dat zetten we graag mee in de verf." Wie nog een voucher voor zes gerechten wil reserveren, moet snel zijn. Al veel van de deelnemende restaurants zitten met een lange wachtlijst. Op het evenement zelf zijn wel nog een aantal losse vouchers te koop.