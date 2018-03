Restauratie beeldentuin in park komt stap dichterbij 23 maart 2018

Samen met de vzw Kempens Landschap gaat de gemeente werk maken van de gefaseerde restauratie van het gemeentelijke park. Vooral de picturale tuin, met beelden van bekende Vlaamse kunstenaars als Georges Minne en Ernest Wijnants, blijkt in slechte staat te verkeren. Begin dit jaar werd er een restauratiearchitect aangesteld, waardoor nu werk kan worden gemaakt van de samenstelling van het restauratiedossier. Het architectenbureau Karuur uit Antwerpen start deze maand alvast met het nodige vooronderzoek. Daarbij zal een deel van de vijvers tijdelijk worden afgedamd om de funderingen van de keermuren en de beeldensokkels grondig te analyseren. "Een restauratie van de beeldentuin aan de Franse vijvers dringt zich op", beseft burgemeester Jeroen Baert (N-VA). "Voor de herstelwerken kunnen we rekenen op de nodige financiële steun van de Vlaamse overheid. Op die manier kan er hopelijk in 2019 effectief gestart worden met het herstel van de Franse vijvers." (BCOR)