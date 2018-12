Restafval wordt volgende zomer wekelijks opgehaald Ben Conaerts

06 december 2018

12u29 12 Boom Volgend jaar wordt het restafval tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus wekelijks opgehaald. Het gemeentebestuur komt daarmee tegemoet aan de vele vragen van inwoners.

Momenteel wordt de restafvalzak - de ‘bruine’ zak - in Boom slechts om de twee weken opgehaald. Maar tijdens de zomermaanden, wanneer de temperatuur vaak fel de hoogte in gaat, leidt dat tot problemen. “We hebben gemerkt dat dit een vaak terugkomende opmerking was van de Bomenaar”, zegt schepen van Milieu Kris Van Hoeck (CD&V). “Veel mensen ondervinden, vooral in de zomermaanden, hinder van de niet opgehaalde vuilzak. Het afval begint sneller te ontbinden en leidt dus tot meer overlast en geurhinder. Om dat probleem op te lossen, ben ik met IGEAN en de ophaalbedrijven rond de tafel gaan zitten en zal in de zomer van 2019 een wekelijkse ophaling worden voorzien. In de maanden juni, juli en augustus zal het restafval dus wekelijks worden opgehaald. Op die manier vermijden we dat inwoners huisvuil gaan dumpen in of naast straatafvalbakjes.”