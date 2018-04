Renovatie 'De Golfkes' afgerond 17 april 2018

Boom Sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek heeft de renovatie van haar appartementsgebouw in de Kruiskenslei 86-88 - in de volksmond 'De Golfkes' genoemd - afgerond. De werken hebben drie jaar en acht maanden in beslag genomen.

Het appartementsgebouw werd al sinds augustus 2014 onder handen genomen. Het complex telt in totaal 112 appartementen, die allemaal werden gerenoveerd. Enkele weken geleden werden de laatste 21 gerenoveerde appartementen opgeleverd en intussen hebben de huurders de sleutel van hun nieuwe appartement gekregen.





Dak geïsoleerd

"Alle appartementen hebben een volledige binnenrenovatie ondergaan met een herindeling van de woonvertrekken", zegt Frank Maeremans, algemeen directeur van Goed Wonen Rupelstreek. "Ook hebben we de elektrische, sanitaire en cv-installaties vernieuwd. Om de vochtproblemen in de bovenste appartementen op te lossen, hebben we het dak gerenoveerd en geïsoleerd. Ook het aanwezige betonrot op de passerellen is aangepakt. Ten slotte is de collectieve verwarmingsketel vervangen door drie nieuwe hoogrendementsketels. Daardoor zal het gasverbruik voor de collectieve verwarming en bereiding van warm water drastisch verminderen."