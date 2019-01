Registreren voor voorverkoop Tomorrowland kan nog tot 10 januari Ben Conaerts

07 januari 2019

15u00 0

De inwoners van Boom, Rumst, Aartselaar, Hemiksem, Niel, Schelle en Willebroek hebben nog tot 10 januari de tijd om zich te registreren voor de voorverkoop van tickets voor Tomorrowland 2019. Enkel dan krijg je een link op je persoonlijke account waarmee je maximaal vier tickets in huis kan halen nog voor de officiële voorverkoop van start gaat. Registreren kan via de website my.tomorrowland.com.

Indien je al een Tomorrowlandaccount hebt aangemaakt, worden jouw gegevens automatisch verzonden naar de dienst Bevolking. Daar wordt gecontroleerd of je effectief in Boom, Rumst, Aartselaar, Hemiksem, Niel, Schelle of Willebroek woonachtig bent en of al je gegevens correct werden ingevuld.

Tomorrowland zal plaatsvinden tijdens de weekends van 19, 20 en 21 juli en van 26, 27 en 28 juli. De verkoop van de voordeeltickets, bedoeld voor inwoners van Boom en Rumst, gaat van start op 18 januari om 20 uur. De ticketverkoop aan het normale Belgische tarief voor de bewoners van Aartselaar, Hemiksem, Schelle, Niel en Willebroek start op maandag 21 januari om 20 uur. Tickets mogen niet doorgegeven worden aan familie of vrienden. Je naam komt op het ticket te staan en moet overeenkomen met de gegevens op je identiteitskaart.