Reflex maakt intrede in Rupelstreek MECHELSE RADIOZENDER BREIDT ZENDGEBIED GEVOELIG UIT BEN CONAERTS

20 maart 2018

02u44 0 Boom Radio Reflex, de oudste regionale zender van Mechelen, is voortaan ook te horen in de ruime Rupelstreek. Wie afstemt op 106.9 FM, kan er op de hoogte blijven van het nieuws uit de gehele regio.

Sinds kort kunnen alle inwoners van de Rupelstreek hun radio afstemmen op Reflex om op de hoogte te blijven van het regionale nieuws. De radiozender, die al 38 jaar lang te beluisteren is in Mechelen en die uitzendt vanuit het voetbalstadion van KV Mechelen, heeft voor het eerst een tweede frequentie binnengehaald. Daardoor is de zender voortaan ook te ontvangen vanuit Boom, Willebroek, Rumst, Niel, Aartselaar, Schelle, Puurs en Hemiksem. Het bereik van Reflex wordt daarmee meer dan dubbel zo groot als voordien.





"Begin dit jaar heeft minister van Media Sven Gatz (Open Vld) zijn frequentieplan vernieuwd", vertelt Bjorn Van Win van Reflex. "We zijn heel fier dat we één van de twee resterende vergunningen in Mechelen wisten binnen te halen. Daardoor zijn we nu te beluisteren op 106.2 FM in Mechelen en 106.9 FM in de Rupelstreek. We waren al volop aan het proefdraaien, maar nu zijn we officieel van start gegaan. Voor alle duidelijkheid: we combineren de regio Mechelen met de regio Rupelstreek, dus je krijgt op beide frequenties hetzelfde product te horen."





Mobiele studio

In het regionale nieuws, hét stokpaardje van Reflex, zal het voortaan naast Mechelen dus ook over de Rupelstreek gaan. "We zullen daarin onze weg nog wat moeten zoeken", glimlacht Bjorn. "Maar we willen zeker op de hoogte blijven van wat er reilt en zeilt in de regio. Als Rupel Boom een titel binnenhaalt of er een bewogen gemeenteraad plaatsvindt, zal je er in ons nieuws zeker over horen. Wordt er een belangrijke straat heraangelegd, is het zelfs mogelijk dat we de bevoegde schepen uitnodigen in onze studio om extra toelichting te geven."





Leuk extraatje is dat Reflex ook over een mobiele radiostudio beschikt, waarmee ze de belangrijkste festivals in de streek wil aandoen. "Onze bedoeling was om er voor het eerst mee naar buiten te komen tijdens de carnavalsstoet in Boom, maar dat bleek net iets te ambitieus. Maar je zal onze blauwe caravan met daarin een radiostudio hopelijk tegenkomen op evenementen als Theater aan Twater, het bewonersfeest van Tomorrowland en Niel Jaarmarkt. Al moeten we daarvoor nog wel de nodige contacten leggen."





Oudste regiozender

Reflex is met haar 38 jaar de oudste regionale zender van Mechelen en kan vandaag terugvallen op een ploeg van een vijftiental vrijwilligers. Gisteren maakte Reflex 2.0 alvast haar nieuwe slogan bekend. "Nu het zendgebied is uitgebreid, hebben we de slogan 'Gewoon Mechels' vervangen door 'Tussen Dijle & Rupel'. Een knipoog naar de belangrijkste rivieren in de beide regio's", legt Bjorn Van Win uit. "Ook onze huisstijl is aangepast en we hebben een aantal nieuwe jingles opgenomen. We zijn dus helemaal klaar om een nieuw hoofdstuk aan te snijden."





Alle info is te vinden





op www.radioreflex.be.