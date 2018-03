Recreatieverhuur De Schorre van start 29 maart 2018

Op zaterdag 31 maart gaat in De Schorre de recreatieverhuur van start. Vanaf dan kan je weer waterfietsen en minigolf spelen op het domein. Voor een half uur waterfietsen betaal je 6 euro, voor een spelletje minigolf betaal je 4 euro per persoon. Tijdens de weekdagen is de verhuur geopend van 8 tot 18 uur, in het weekend van 10 tot 17 uur. Voor beide activiteiten meld je je wel op voorhand aan bij de onthaalbalie in gebouw De Pitte.





Ook het Barrevoetspad, een blotevoetenpad van 1.300 meter lang, is vanaf zaterdag opnieuw open. Je wandelt over mossen, kleibroden, modder, zachte kiezels, wol, hooi, enzovoort. Daarenboven dien je vooral ook goed te voelen en te ruiken. Er zijn op het pad namelijk een 300-tal kruiden en geurplanten aangeplant. Het Barrevoetspad is gratis te bewandelen, je kan het plannetje ophalen aan het onthaal van De Schorre.





Info: www.deschorre.be. (BCOR)