Record verpulverd: 6.000 bezoekers voor Schorremorrie 22 mei 2018

02u26 0 Boom Met 6.000 bezoekers tijdens Schorremorrie kan de organisatie spreken van een echte succeseditie. Dankzij het mooie weer trekken heel wat ouders met hun kroost richten De Schorre in Boom.

Normaal laat het evenement 5.000 bezoekers toe maar dat aantal werd dus ruimschoots overstegen. Vorig jaar trok het evenement tussen de 3.500 en 4.000 bezoekers. "We zagen aan de voorverkoop dat dit wel eens een succeseditie kon worden. Met 2.000 tickets in voorverkoop overstegen we de 1.700 van vorig jaar al. Dankzij het mooie weer zijn nog heel wat gezinnen naar de Schorre afgezakt", vertelt Kathleen Vandendriessche van De Schorre. Even werd gevreesd dat niet iedereen de Deltaweide zou kunnen betreden maar dat bleek uiteindelijk toch geen probleem. "Zolang het allemaal veilig is, hebben we de mensen toegelaten. Je kan moeilijk gezinnen de toegang weigeren nadat ze helemaal tot hier gereden zijn. En ondanks het vele volk is alles vlot verlopen en waren er nooit echt lange wachtrijen aan de attracties omdat ze zoveel keuze was," aldus Vandendriessche.





Volgend jaar weer

Door het mooie zomerweer waren de attracties die denodige verkoeling brachten, erg populair. Volgend jaar komt er sowieso een nieuwe editie liet de organisatie weten. Een datum is nog niet bepaald. (ADA)