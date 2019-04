Record Store Day in Boom: Shakedown Tim treedt op tussen de platenbakken Ben Conaerts

14 april 2019

De Record Store Day is gisteren niet onopgemerkt voorbijgegaan in Music Media Corner. Voor de gelegenheid kwam de Boomse blueszanger Shakedown Tim een optreden geven in de platenzaak. Hij bracht een aantal nummers van zijn albums ‘Hard to Catch’ en ‘Shakedown’s Th’owdown’ ten gehore. Een tiental muziekfanaten woonde het gratis optreden bij.

Record Store Day is de jaarlijkse hoogdag voor de vinylliefhebber, met allerlei live optredens en exclusieve releases. Het evenement was gisteren in België aan zijn negende editie toe.