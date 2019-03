Ravage in natuurgebieden na storm: Natuurpunt verwijdert tientallen omgewaaide bomen Ben Conaerts

13 maart 2019

14u33 0 Boom De stormwinden van de afgelopen dagen hebben voor heel wat ravage gezorgd in de natuurgebieden van Natuurpunt Rupelstreek. De vrijwilligers van Natuurpunt zijn dezer dagen dan ook druk in de weer om de omgevallen bomen op te ruimen.

“We zijn gisteren (dinsdag, red.) gestart met het verwijderen van enkele omgewaaide bomen in het Bos N in Boom”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “Daar viel de schade nog mee, met slechts een drietal omgewaaide nomen. In de natuurgebieden Oude Nete-arm in Rumst, de Kleiputten in Terhagen en het Niels Broek in Niel is de ravage een stuk groter. Vele tientallen bomen gingen er tegen de vlakte, waaronder ook enkele bijzonder grote en oude exemplaren.”

Vandaag is een team van vrijwilligers gestart met het verwijderen van de omgevallen bomen in het Niels Broek. Een ander team is met dezelfde taak bezig in de Oude Nete-arm in Rumst. Volgende zaterdag schieten de vrijwilligers van de werkgroep Kleiputten in actie. “We verwijderen alle bomen die op de wandelpaden liggen of die een gevaar kunnen vormen voor wandelaars of natuurliefhebbers”, klinkt het.