Rattenvangers op pad om ongedierte aan te pakken 27 juli 2018

02u45 0 Boom De gemeente heeft gisteren haar rattenvangers erop uitgestuurd om het rattenprobleem in de omgeving van de Elzenstraat, Lindenstraat en Acacialaan aan te pakken. Daar kregen enkele bewoners met het ongedierte te kampen.

Sinds vorige week worden enkele bewoners van de Elzenstraat, Lindenstraat en Acacialaan geteisterd door ratten. Dus schakelde de gemeente gisteren Peter Van Hoorebeeck en Ronny Pintens van de groendienst in om het ongedierte te bestrijden. De twee rattenvangers kwamen gisterochtend al ter plaatse om het probleem in kaart te brengen.





"De vraag die we ons moeten stellen, is hoe een rat hier terechtkomt", zegt Van Hoorebeeck, die al 25 jaar actief is als rattenvanger. "Eigenlijk heeft een rat twee dingen nodig: schuilgelegenheid en eten. Als ze dat ergens vindt, blijft ze daar zitten en wordt het probleem alleen maar groter. Eén koppel ratten kan op één jaar tijd uitgroeien tot een kolonie van tachtig exemplaren. Maar eens je de schuilgelegenheid en het eten wegneemt, zal de rat ook vanzelf wegtrekken."





De twee rattenvangers gingen gisteren dan ook op zoek naar de plaatsen die voor een rat aantrekkelijk kunnen zijn. Daarbij stootten ze op een achtertuintje waar tal van plastic flessen in het rond lagen geslingerd. "Dit soort situaties zijn een ideale locatie voor ratten", beseft Pintens. "Ook op kattenvoederplaatsen of lekkende kranen die waterplasjes veroorzaken, durven weleens ratten afkomen.Indien nodig, gaan we aan de slag met fuiken of vergif."





Dat de ratten uitgerekend met dit warme weer opduiken, verrast het tweetal niet. "Door deze temperaturen gebeurt het sneller dat het water in de riolen afneemt en dat ratten op zoek moeten naar een andere verblijfplaats. Eigenlijk zijn ze zoals mensen: als het hen ergens niet bevalt, zoeken ze een ander onderkomen." (BCOR)